Son dakika! Van'da, vergi dairesinde yangın - Son Dakika

Van'da, vergi dairesinde yangın

VAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, sistem odasındaki evrak küle döndü. Erciş ilçesi Postane Caddesi'ndeki 4 katlı Vergi Dairesi binasının 2'nci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sabah mesaiye gelip, henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri gören personelin ihbarıyla itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü. Sistem odasındaki evrak, küle dönerken, bilgisayar ve diğer eşyalar da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.