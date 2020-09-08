Son dakika! Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 1040 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personel görev alıyor.Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.