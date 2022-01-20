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Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü

20.01.2022 15:03

Son dakika habere göre Van'ın Gevaş ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Abalı Mahallesi'nde, doğum sancıları başlayan 26 yaşındaki İpek Erdinç'i olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Vaka için yola çıkan ambulans, kapanan yolda ilerleyemeyince bölgeye UMKE ile kar paletli ambulans yönlendirdi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, zorlu karla mücadelenin ardından mahalleye ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Erdinç, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu Van- Çatak kara yolunda bekletilen ambulansa alındı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erdinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmail Erdinç, AA muhabirine, gece sancıları başlayan eşini yolun tipi ve kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremediklerini söyledi.

Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulunduklarını anlatan Erdinç, "112'yi arar aramaz ekiplerin yola çıktığını söylediler. Normal ambulans gelmediği için bize paletli ambulans göndermişler. Ekipler şu anda eşime müdahale ediyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizden her daim razıyız. Sağlık ekiplerine de teşekkür ederim." dedi.

Kayınvalide Zerife Erdinç ise "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ekipler doğum yapacak gelinim için seferber olmuş. Allah, onların eksikliğini vermesin. Rabbim bizi bir gün dahi bizi devletsiz bırakmasın." diye konuştu.

Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü
Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü
Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü

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Ambulans, Doğum, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın 4 saatte hastaneye götürüldü - Son Dakika
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