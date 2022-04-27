Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme - Son Dakika
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Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme

27.04.2022 23:27

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da kasten adam öldürme Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van'da kasten adam öldürme

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasten adam öldürme olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın faali olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme
Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme
Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme
Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme
Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Van'da kasten adam öldürme - Son Dakika


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