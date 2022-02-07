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Son dakika: Van'daki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Van'daki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı

07.02.2022 09:28
Son dakika: Van'daki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Van Emniyet Müdürlüğü, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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Mustafa Kemal Atatürk, Muhalefet, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Van'daki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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