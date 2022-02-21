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Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 09:16
Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 14-20 Şubat'ta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 PKK/KCK şüphelisi ile 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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