Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı

13.11.2020 08:20

Son dakika! Van'ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

YASA DIŞI GELEN GÖÇMENLERİ TAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van- Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika


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