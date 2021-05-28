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Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler - Son Dakika

Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler

28.05.2021 20:04

Gelen son dakika haberlerine göre Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler Balıklıgöl'den getirilen su Van Gölü'ne döküldü Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Balıklıgöl'den getirdikleri suyu Van Gölü'ne döktü.

Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler

Balıklıgöl'den getirilen su Van Gölü'ne döküldü

VAN - Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Balıklıgöl'den getirdikleri suyu Van Gölü'ne döktü.

550 kilometre pedal çeviren topluluk, yanlarında getirdikleri Balıkgöl suyunu Van Gölü'ne dökerek, "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" projesine destek oldu. Balıklıgöl'den aldıkları bir pet şişe suyu, Şanlıurfa'dan Van'ın Edremit ilçesine kadar pedal çevirerek getiren URBİT ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi ekipleri tarafından karşılandı. Van Gölü sahilinde karşılanan bisiklet grubu, Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletle 4 günde 550 kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

"Van Gölü'nün de Balıklıgöl gibi temiz ve berrak olmasını istiyoruz"

Balıklıgöl'den getirdikleri suyu daha temiz bir Van Gölü için Edremit ilçesinden Van Gölü'ne dökeceklerini belirten URBİT Başkanı Mehmet Aslan, "3 arkadaşımızla beraber, 550 kilometre pedal çevirip Balıklıgöl'den, Van Gölü'ne geldik. Bu projenin temel amacı, Van Gölü Aktivistleri Derneğiyle işbirliği yaparak Balıklıgöl'den aldığımız suyu 550 kilometre pedal çevirerek Van Gölü'ne boşaltmak ve Van Gölü'nün de Balıklıgöl gibi temiz ve berrak olmasını sağlamaktır. Yol biraz zorlu geçiyor, bisiklet ile yolculuk yapınca rampalar ve tüneller var ama biz bunları çok güvenli bir şekilde geçerek Van'a vardık. Şanlıurfa Valiliği, Diyarbakır Valiliği ve Van Valiliği bizi sürekli takip etti, güvenliğimizi onlar sağladı, bizde kendi güvenliğimizi sağlayarak pazartesi saat 11.00'da Urfa'dan ayrıldık ve bugün saat 16.30'da Van Gölü'ne geldik ve etkinliğimizi sonlandırdık" dedi.

"Sempozyumdan çok umutluyuz"

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz ulaşabilmesi adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, "Van Gölü'nün geleceği taşınması ve temiz kalabilmesi için buradayız. Balıklıgöl'den 550 kilometrelik bir mesafeyi kat eden bisikletçi grubumuz, Urfa Bisiklet Topluluğu ve Spor Kulübü üyeleri ile birlikte 5 gün süren bir etkinliğin sonunda Edremit ilçemize geldik. Bir şişe şifalı suyu Balıklıgöl'den aldık ve Van Gölü'ne getirip dökerek gölün temiz kalmasına katkı sunmak amacıyla bir farkındalık etkinliği oluşturuldu. Bu farkındalık etkinliği ile umuyoruz ki Van Gölü temiz kalır ve geleceğe taşınır. Van Gölü kapalı bir havza ve yıllardır maalesef kirleniyor. Şu anda 1-2 Haziran'da Van Gölü Sempozyumu yapılacak. Sadece Van Gölü'nün konuşulacağı, gölün temiz ve mavi kalmasını sağlayacak bir çalışma olacak. Burada da yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın katılımıyla bir sempozyum gerçekleşecek. Bu sempozyumdan çok umutluyuz. Büyüklerimizden önemli olan bir talebimiz var, inşallah bunun da müjdesini burada alırız. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürüyen bu çalışmanın artık hayata geçmesini diliyoruz. İnşallah bu müjdeyi de Hanımefendi bizlere verir. Van Gölü son zamanlarda da dünyanın en iyi fotoğrafı seçildi. Dünyanın en iyisine sahibiz ülke olarak, bunu belirtmek istiyorum. Mavinin en güzel tonuna sahibiz ve bunu sahiplenirsek gelecek kuşaklar da bundan faydalanacaktır" diye konuştu.

"Van Gölü'yle ilgili çok ciddi bir duyarlılık oluştu"

Van'ın Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ise Urfa Bisiklet Topluluğu ve Spor Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri üyelerinin çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "550 kilometrelik bir parkurda, Balıklıgöl'ün suyunu Van Gölü'ne karıştırarak bu dostluğu somutlaştırmak istediler. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Van Gölü temizliği noktasında çok değerli bir çalışmadır. Aynı çalışmanın devamında 1 ve 2 Haziran'da Van Gölü Sempozyumu yapılacak. Sadece Van Gölü'nün eksene alındığı bir sempozyum olacak. Bununla birlikte Emine Erdoğan Hanım gelecek ve burada Van Gölü'yle ilgili çok ciddi bir duyarlılık oluştu. Bu duyarlılığın sonuçlarını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler
Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler
Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler
Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Van Gölü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Van Gölü için 550 kilometre pedal çevirerek su getirdiler - Son Dakika


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