Son Dakika | VAN GÖLÜ'NDEKİ KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SAHİLDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTILAR

Gelen son dakika haberine göre VAN'ın Edremit İlçesi Belediyesi Van Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek için sahilde temizlik çalışması yaptı.

VAN'ın Edremit İlçesi Belediyesi Van Gölü'ndeki kuraklığa dikkat çekmek için sahilde temizlik çalışması yaptı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye personelleri ve bazı STK temsilcileri ile birlikte Dil Kaya sahilinde bir araya gelerek göl kıyısında temizlik çalışması başlattı. Başkan Say, kuraklığın gözle görülür derecede hissedildiği Van Gölü'nün Dil Kaya sahilinde bir hafta önce keşif yaptıklarını belirterek, "Özellikle göl suyunun ne kadar çekildiğini hep beraber gözlemledik. Hem bu acı tabloyu gördük hem de suyun çekilmesini fırsat bilip bugün bütün birimlerdeki arkadaşlarımızla, çevreci gönüllü arkadaşlarımızla siz basın mensubu arkadaşlarımızla hep birlikte temizlik yapmaya çalıştık. Bugün burada bulunan herkese Van ve Edremit adına teşekkür ediyorum" dedi.

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