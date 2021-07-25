Son dakika! Van Gölü'nün güzellikleri için kulaç attılar - Son Dakika

VAN Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için bu yıl 2'ncisi düzenlenen yüzme yarışı, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar, Akdamar Adası iskelesinden Akdamar Adası'na 4 bin 800 metre kulaç attı. Yarış sırasında yorulan bazı yüzücüler, tekneye alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gevaş Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, AFAD, Van Gölü Aktivistleri ile Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) iş birliğiyle Akdamar Adası'nda yüzme yarışması düzenlendi. Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve yüzücüler katıldı.

100 kişinin katıldığı yüzme yarışında, startın verilmesiyle birlikte yüzücüler Akdamar Adası iskelesinden başlayıp Akdamar Adası'na kadar 4 bin 800 metre kulaç attı. Yarış sırasında yorulan bazı yüzücüler, polislerin yardımıyla tekneye alındı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Gölü'nün korunmasına yönelik son yıllarda önemli kararlar alındığını belirterek, şunları söyledi: "Van Gölü'nü baz alan etkinliklerine konu edinen bir program düzenledik. Akdamar Adası'na çok sayıda arkadaşımız bu etkinliği başarılı bir şekilde temsil edecek. Doğayı, Van Gölü'nü korumamız gerekiyor. Haziran ayında Van Gölü'nü koruma adına bir start verdik. Sonrasında da halk arasında Van Gölü'nün temizliğine sahip çıkmak, güvenliğini ileriye taşıyacağımız güzel bir Van Gölü ile alakalı bir farkındalık oluşturmak adına konuştuk. STK'larımız destek vereceklerini söylediler. Bu da onlardan biri. Daha önce de resim ve müzik yarışmalarının yanında bisiklet turları da düzenlendi. Halkımızın doğayı koruması lazım. Piknik alanlarına giden vatandaşlarımızın çöplerini yanlarında götürmeleri gerekiyor. Kurumlarımızın yine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir dip temizliği gerçekleştirdik. Şu anda Van Gölü'nün en büyük kirlilik kaynağı olan arıtma tesisimiz, Van'a temiz su akıtıyor. Bundan sonra inşallah hepimiz gözümüz gibi Van Gölü'ne bakacak ve sonraki nesle çok güzel bir Van Gölü bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde haziran ayında bir program düzenledi. Bu program kurumlarımızın sorumluluğunu yerine getirmesi adına önemli bir programdı. Bu program Van Gölü'nün korunması ile ilgiliydi." HER YIL 700 BİN İNSAN ZİYARET EDİYORGevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise Akdamar Adası'nı her yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "Yoğun bir ilgi, yoğun bir katılım var. Buradaki amacımız Van Gölüne ilişkin bir algı oluşturmak, daha temiz tutulmasına ilişkin bir algı oluşturmaktır" diye konuştu.Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de Gevaş Akdamar Adası'na yüzme yarışmasının ilkini 2019 yılında 70 sporcuyla yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: " 2019 yılına göre üç katlık bir artış söz konusu. Amacımız Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmektir. İçerisinde muazzam bir tarih var. Bin yıllık tarihi eserler var. Van Gölümüzün içinde 4 büyük adamız var. Bu adalardan biri olan Akdamar Adası'na ikinci kez, Çarpanak Adası 'na üçüncü kez yüzeceğiz. Yine Adır ve Kuzu adalarımıza da bu tarz yüzme etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu tarz yüzme etkinliklerimizle hem tarihimize hem doğamıza hem de Van Gölünün güzelliğine dikkat çekeceğiz" dedi.

Van ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde katılan yüzücüler, yaklaşık 1,5 saat süren yarışa katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.