Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın - Son Dakika
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Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

19.07.2022 20:22

Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

VAN - Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın döndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Van Kalesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın - Son Dakika
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