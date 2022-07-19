Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın döndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Van Kalesi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.