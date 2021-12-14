Van merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma ve çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, "tefecilik, nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret" suçlarını işledikleri tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.