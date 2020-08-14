Son dakika... VAN Okul bahçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Okul bahçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

VAN'ın Erciş ilçesi Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu 'Turta Girmemiş Orman' adlı çocuk oyunu sahnelendi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan 33 kişilik ekip, Vanyolu Caddesi'ndeki Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde 'Turta Girmemiş Orman' oyunu sahneledi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak açık alanda sahnelenen oyuna, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, "Çocuklarımız sosyal alanlara çıkma şansları yoktu. Biz de bu oyunla öğrencilerimizin moral depolaması açısından büyük bir fırsat olduğunu gördük. Bir çalışma gerçekleştirdik. İlçemizde Tenzile Ana İlkokulu bahçesini tahsis ettik. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen öğrencilerimiz burada moral buldular ve biz de mutlu olduk? dedi.