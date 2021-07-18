Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında vatandaşları bilgilendirdi. Sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, el broşürleri de dağıttı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme - Son Dakika

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