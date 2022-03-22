Son dakika haberleri: Polis ekiplerinden şok operasyon: 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen şok operasyonda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 28 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Yılmaz Sönmez/ İHA)