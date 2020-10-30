Van, son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu (1)

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin 6. en büyük ili olan Van, son yıllarda devletin sağladığı imkanlarla yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

Eşsiz maviliğiyle insanları büyüleyen Van Gölü, tarihi kilise, cami ve kaleleri, yüzlerce kuş türünün görülebildiği sulak alanları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli doğa ve inanç turizm merkezi olan kadim kent, İran'a olan 300 kilometrelik sınır hattı, organize sanayi bölgesi, tekstil kent, çağrı merkezleriyle de ekonomik anlamdaki gelişimini sürdürüyor.

Milyarlarca liralık yatırımla kente kazandırılan projeler sayesinde binlerce gence iş imkanının sağlandığı, rüzgar ve güneş enerji santralleriyle yenilenebilir enerji üretiminin yapıldığı Van'da, sağlık ve ulaşım alanındaki çalışmalarla halkın refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik adımlar atıldı.

Tekstilkent OSB ile 15 bin kişiye istihdam sağlanacak

Türkiye'de en geç nüfusa sahip illerden Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van- Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kentte yeni fabrikalar kurmak için yer talebinde bulunan firmaların ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" hayata geçirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla hazırladığı projeyi onaylayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekli olan kaynağı da gönderdi.

Yeni Tekstilkent'in alt yapı ihalesini yapan DAKA ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), kısa sürede çalışmaları tamamlayarak ilk aşamada 42 parseli yatırım yapmak isteyen firmalara tahsis edecek. Bu sayede Van'da 15 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

Kapıköy Gümrük Kapısı 112 milyon lirayla modernize edildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülkeyle turizm ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nı çağın gereklerine uygun şekilde modernize ederek iki ülke vatandaşlarının hizmetine sundu.

70 bin metrekarelik alanda inşa edilen x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj x-ray ünitesi, kamera sistemleri, yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu gümrük kapısı 112 milyon liralık yatırımla tam donanımlı ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Gümrük Kapısı, 19 Mart'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Depremle yıkılan kent ayağa kaldırıldı

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen ve 644 kişinin ölümüne, binlerce binanın ağır hasar görmesine neden olan depremlerle yıkılan Van, devletin yaptığı yatırımlarla yeniden inşa edildi.

Depremden hemen sonra Van'da hayatın normale dönmesi için binlerce kalıcı konutun inşasına başlandı, kentin alt yapısı yeniden düzenlendi. Van'ın 2025 yılına kadar olan su ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 50 kilometre mesafeden yeni su hattı çekildi.

Binlerce insanın barınma, ısınma, beslenme, çadır, konteyner ihtiyacının karşılandığı Van'da, hayatın normale dönmesi için 11 milyar 127 milyon 855 bin lira kaynak kullanıldı.

Van'da kirliliğin önlenmesine yönelik projelere 300 milyon liralık kaynak aktarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü'nün yıllardır süren kirlilik sorununu çözmek için yaklaşık 150 milyon lira bütçeli "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesini hazırladı.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılmasında hayati önem taşıyan tesisin beton havuz imalatları tamamlandı ve yurt dışından motor siparişleri verildi. Yıl sonunda tamamlanması planlanan tesisin 2050'ye kadar kentin atık suların arıtılması ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Büyükşehir belediyesi aynı zamanda kentteki çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi ile Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi"ni hayata geçirdi.

Tuşba ilçesinde 140 milyon liralık yatırımla tamamlanan ve yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği tesis, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırma, düzenli depolama alanı ve işletimi, biyogaz ve elektrik üretim bölümlerinden oluşuyor.

Kentte katı atıkların oluşturduğu kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında yapımı tamamlanan tesiste biyogazdan elektrik enerjisi üretimi yapılıyor.

Yenilenebilir enerjinin merkezi oluyor

Güneşli gün sayısı ve güneş enerjisi verimliliği bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden olan Van, son zamanlarda geleceğini aydınlatacak yatırımları almaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van'da, birçok firma kurdukları Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile üretime başladı.

Akfen Yenilenebilir Enerji Şirketi, Van Gölü kıyısında 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği 37 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurdu.

Erciyes Enerji Grubu da Tuşba ilçesinin Arısu Mahallesi'nde yaklaşık 800 bin metrekare alan üzerinde GES kurdu. 51 milyon dolar yatırım tutarı olan enerji santralinden 30 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

8,5 milyarlık ulaşım yatırımı yapıldı

Bölgenin lokomotifi konumunda olan Van'a, ulaşım alt yapısının yenilenmesi konusunda da önemli yatırımlar yapıldı. Tüm bağlantı yolları genişletilen, bölünmüş yollar inşa edilen kentte, şehir içindeki yollar da çağın gereklerine uygun hale getirildi.

Uzun süredir ara verilen çevre yolu çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışması sonucu yeniden başlatıldığı kentte, "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere bölgesine 3 bin 137 metre uzunluğundaki tünel inşaatı da devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kente 18 yıldan bu yana 8,5 milyarlık yatırım yaptı.

Binlerce dönüm arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Van ve ilçelerine mümbit toprakları suyla buluşturarak tarımsal faaliyetlerin gelişmesine büyük katkı sundu.

Van'da inşa edilen sulama tesisleriyle 337 bin 290 dekar arazi sulamaya açıldı ve çiftçilere yıllık 109 milyon lira ilave zirai gelir sağlandı. İnşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projesiyle 185 bin 350 dekar münbit arazinin daha sulamaya açılması hedefleniyor.

Genç nüfusun yoğun olduğu Van'da kurulan çağrı merkezleri de istihdamın artırılmasına büyük katkı sağlıyor. Son zamanlarda çeşitli firmalara ait çağrı merkezlerinin açılmasıyla binlerce gencin iş sahibi olduğu Van'da, Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT de ilk etapta 650 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kuracak.