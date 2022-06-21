Son dakika: Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika: Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama

21.06.2022 08:39
Son dakika: Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

Van Valiliği, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açmasının bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtıldığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A.'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van Valiliği, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama - Son Dakika
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