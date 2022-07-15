Son dakika: Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

15.07.2022 15:12
Son dakika: Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, şehit yakınları, gazi ve aileleriyle bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, şehit yakınları, gazi ve aileleriyle bir araya geldi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Sosyal Tesislerindeki programda konuşan Balcı, şehit yakınlarının ve gazilerin baş tacı olduğunu söyledi.

Şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Balcı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 2016 yılında FETÖ darbesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin evlatları, doğulusu, batılısı kendi bağımsızlığına, iradesine birlik ve beraberliğine sahip çıktı. O gün bir tarih yazıldı. Türkiye, tarihi ile zaten büyük bir millet ve ülkedir. Van da asaletli, asil, soylu insanları olan bir il. O gün olduğu gibi bugün de vatanına milletine bağlılığını gösterdi ve her zaman gösteriyor. Devletimizin ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlığı için canını veren şehitlerimizin aileleri 85 milyonun baş tacıdır. Gazilerimiz baş tacımızdır. Şehitlerimizi sadece toprağa vermiyoruz. Onları kalbimize, beynimize ve tarihimize yazıyoruz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin dertleri, sıkıntıları, problemleri bizimdir. Her zaman devletin imkanları, kabiliyeti sizin emrinizdedir. Şehitlik ve gazilik tarif edilemez. 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Balcı, şehit yakını İlhami Değer'in kendi tasarımı elektrikli aracını inceledi.

Programa AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:17 Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement