Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından Van'da 7, Hakkari'de de 5 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.