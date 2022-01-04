Son dakika! Vangölü Aktivistleri, Tatvan'daki okullarda seminer verdi - Son Dakika

Vangölü Aktivistleri Derneği yönetim kurulu üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere çevre bilincinin aşılanması amacıyla okullarda seminer düzenledi.

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitim semineri gerçekleştirdi.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri, Tatvan'daki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu ve Selahaddin Eyyübi Ortaokulu'ndaki öğrencileri, görsel sunumlar eşliğinde doğanın önemi, hayvan sevgisi konusuna daha duyarlı olma ve çevre temizliği hakkında bilgilendirdi.

Derneğin başkan yardımcısı Ali Emrah Dağer, derneğin paydaşı olduğu Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında, kentteki özel ve devlet okullarında temel düzeyde eğitim planladıklarını söyledi.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü havzası ve güzelliklerini öğreten eğitimler ve sosyal faaliyetler düzenlemeyi planladıklarını anlatan Dağer, şöyle konuştu:

"Sunumlar ve görsel medya kullanılarak eğitimler verilecektir. Buradaki öğrencilerimize çevre, eko sistem, hayvanlar alemi, bitkiler, Van Gölü havzası, Van Gölü, Van Gölü balığı, akarsular, tarihi ve doğal güzellikler, küresel ısınma, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve çevre temizliği konularını anlattık." dedi.

Seminerlere, Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel ile Denetim Kurulu Başkanı Cemal Yıldırım ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.