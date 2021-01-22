Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu - Son Dakika

Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu

22.01.2021 16:20

Son dakika haberine göre Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu Van'ın Gevaş ilçesinde bir araya gelen gençler, 1. Dünya Harbi sırasında cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80'i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun filmini çekti.

Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bir araya gelen gençler, 1. Dünya Harbi sırasında cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80'i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun filmini çekti.

Dünya Harbi sırasında İran cephesinde, cephanesi tükenen askeri birliklere gönüllü olarak cephane ve yiyecek taşıdıktan sonra dönüş yolunda 80'i donarak şehit olan 12-17 yaşındaki 120 kahraman Vanlı çocuğun destanı film oldu. Vanlı 120 kahraman çocuğun yaptığı büyük fedakarlık ve yiğitlik, Gevaşlı gençler tarafından çekilen film ile ölümsüzleştirildi. Vanlı 120 kahraman çocuğun yiğitliğini kısıtlı imkanlarla anlatan filmin yönetmenliğini Gazeteci-Yazar Yusuf İdiz, senaryosunu ise Gevaş Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necat Kaçmaz yaptı. Kürtçe versiyonu da hazırlanan filmin Van tarihi açısından büyük önemi ve değeri olduğunu belirtilen Yönetmen Yusuf İdiz, çekilen film ile 120 kahramanın asla unutulmayacağını ve her daim hatırlanacağını belirtti. Kıt imkanlarla filmi tamamladıklarını ifade eden İdiz, imkan olması halinde daha iyi projeler yapılabileceğini belirterek, "Biz Gevaş'ta daha önce 5 tane kısa metrajlı film çevirmiştik. Çeşitli yarışmalara göndermiştik. Buradaki amacımız ilçemizi tanıtabilmekti. Daha sonrasında herkesin bildiği gibi Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı vardı. Bunu da ölümsüzleştirmek adına sevgili Necat Kaçmaz Hocamız böyle bir projeyle geldiğinde biz de olur dedik. Beraber güzel bir çalışma başlattık" dedi.

Üç gün boyunca ilçeye bağlı Abalı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde filmin çekimlerini yaptıklarını dile getiren İdiz, "Tamara Tiyatro ekibi ile birlikte inanın ünlü oyunculara taş çıkartacak bir çekimimiz oldu. Daha sonra da bu çekimimizi elimizden geldiği kadar bütün Türkiye'ye yaymaya çalıştık. Kısa metrajlı filmimizi tamamladık. Tabi imkanlar verilirse daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz emanet kameralarla, emanet dronelerle çekim yapmıştık. Bu gençlere destek olmaları halinde daha güzel şeyler yapacağımızı ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Senaryo yazarı Gevaş Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necat Kaçmaz da, "Bizler gençlik merkezimizde gençlerin birçok alanda kendilerini geliştirmeleri için imkan oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de tiyatrodur. Gençlik merkezimizde gençlere tiyatro eğitimi veriyoruz. Birçok tiyatro oyunumuz ve kısa film çalışmamız var. Biz bununla birlikte Van'ımızın önemli bir değeri olan ve önemli bir tarihi geçmişe sahip olan 120 kahraman çocuğun hayat hikayesini ele almaya çalıştık. Tiyatro oyunumuzu birçok yerde sergiledik. Bununla birlikte bir kısa film çalışmasını yapmaya çalıştık. Oldukça da iyi oldu diye düşünüyorum. En azından gençlerin, çocukların, yani herkesin bu tarihi olaydan haberdar olmaları için bence iyi oldu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan ise 120 kahraman çocuğun anlatıldığı kısa film çalışmasının kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin, çocukların tarihlerini araştırmalarını ve tarihlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Tiyatro ekibimiz ve yönetmen Yusuf İdiz'in de desteğiyle kısa filmimizi tamamladık. Diğer çalışmalarda olduğu gibi sanatsal çalışmalarda da her zaman gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu
Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu
Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu
Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Vanlı 120 kahraman çocuğun destanı film oldu - Son Dakika


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