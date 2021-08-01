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VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika

VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI

01.08.2021 22:14

MUŞ'un Varto ilçesi Haksever köyünde etkili olan yağmur nedeniyle sel meydana gelirken, tarım arazileri, bağ, bahçe ve bostanlar büyük zarar gördü.

MUŞ'un Varto ilçesi Haksever köyünde etkili olan yağmur nedeniyle sel meydana gelirken, tarım arazileri, bağ, bahçe ve bostanlar büyük zarar gördü. Sele kapılan bir kız çocuğu ise babası tarafından kurtarıldı. Varto Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Varto ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 150 hane ve 850 nüfuslu Haksever köyünde etkili olan yağış kısa sürede sele dönüştü. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte köy merkezinden geçen dere taştı. Sele neden olan taşkın köyün alt kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti. Köyde yaşayan Faik Akbingöl, İkindiden beri etkili olan yağmur akşama doğru şiddetini artırdı ve sele dönüştü. Köy içerisinde geçmekte olan derenin de taşmasına neden oldu. Bir anda gelen sel benle kardeşim Cemil Akbingöl'ün evi arasından geçti. Bu sırada suya kapılan danayı kurtarmak isteyen kızım Merve (17) de sele kapıldı. Onu ben tellere çarpıp kalması sonucu dana ile birlikte ikisini de kurtardım. Kolu kırılan kızım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimdilik tedavi görüyor. Yengem Şahhanım Akbingöl (55) ise şeker hastası idi. O da seli görünce üzüldü ve hastanelik oldu. Gelen sel yakacak olarak kestiğimiz tüm ağaçlarımızı da götürdü. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumda. Köyün alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında, bostanlar, bağ ve bahçeler zarar gördü. Bazı yollarımız tahrip oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Dere üzerinde bulunan köprü ve köy camimiz de tehdit altında diye konuştu. Yetkililerin bir an evvel yol ve menfezlerin yapılıp dere yatağının ıslah edilmesini isteyen Songül Ak, "Eşimin vefatından sonra tek başıma yaşıyorum. Yaklaşık on beş ton samanım vardı onu da sel alıp götürdü. Allah devletimize zeval vermesin Jandarma, AFAD ve ilçe özel idaresi ekipleri gelip hasar tespit çalışması yaptı" dedi.

VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI
VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI

Devlet Hastanesi, Tarım, Varto, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VARTO'DA SEL; BABA, KIZINI SON ANDA KURTARDI - Son Dakika


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