Son dakika... Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı - Son Dakika

Son dakika... Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı

Son dakika haberlerine göre Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve sabun dağıtıldı.

Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve sabun dağıtıldı.

Varto ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret edip, içerisinde 5 adet maske ve 6 adet sabunun olduğu paketleri bin aileye dağıttı.

Vatandaşları evlerinden çıkmaları halinde maske takmaları ve temizlik konusunda hassas olmaları için uyaran Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, "Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediyesince hazırlamış olduğumuz paketteki sabunu ve maskeleri dağıtmak üzere ev ev gezerek hiçbir fark konulmaksızın tüm hanelere dağıtıyoruz. Korona virüs nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Varto Belediyesi olarak hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına gerek kalmadan evlerinden ziyaret ederek sabunlarını ve maskelerini teslim ediyor" diye konuştu.

Maske ve sabunları teslim alan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler.

Koronavirüs, Zabıta, Varto, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Varto'da ücretsiz maske ve sabun dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]