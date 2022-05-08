Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

08.05.2022 00:56
Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Vatan partisi, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu - Son Dakika


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