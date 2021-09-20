Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Serkan Yalnız isimli vatandaşla yaptığı telefon konuşmasının kaydı sosyal medyada paylaşılmıştı. Karaca'nın 12 dakika boyunca art arda küfürler ettiği ses kaydı büyük tepki çekmişti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürler savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı.
Kendisine küfürler edildiğini öne süren Serkan Yalnız, konuyu yargıya taşımış; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan şikayetçi olmuştu.
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Son Dakika › Politika › Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi - Son Dakika