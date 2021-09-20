Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi

Son dakika! Vatandaşa küfür ettiği anlara ait 12 dakikalık ses kaydı yayınlanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, partisi CHP tarafından disiplin kuruluna gönderildi.

Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın, Serkan Yalnız isimli vatandaşla yaptığı telefon konuşmasının kaydı sosyal medyada paylaşılmıştı. Karaca'nın 12 dakika boyunca art arda küfürler ettiği ses kaydı büyük tepki çekmişti. DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ CHP Sözcüsü Faik Öztrak, vatandaşa küfürler savuran Karaca'nın disipline sevk edildiğini açıkladı. ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU Kendisine küfürler edildiğini öne süren Serkan Yalnız, konuyu yargıya taşımış; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan şikayetçi olmuştu. Ayrıntılar geliyor...

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