Son Dakika: VATANDAŞLAR ARAÇLARIYLA BÖLGEYİ TERKETTİLER - Son Dakika

Hatay'da korkutan yangın, 3 yerleşim yerine yaklaştı (2)
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Seldiren Mahallesi'ne girişler kapatıldı. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar yangın bölgesinden araçlarıyla uzaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangının büyüklüğü Hatay kent merkezinden de görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:31 - Kaynak: DHA
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