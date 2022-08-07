Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı

07.08.2022 23:55
Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı

Son dakika haber... Kayseri'de hayvan mama ve ilaçlarıyla ilgili kurdukları şirket üzerinden vatandaşları dolandıran iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuuklandı.

Kayseri'de hayvan mama ve ilaçlarıyla ilgili kurdukları şirket üzerinden vatandaşları dolandıran iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada kentte ev hayvanlarının mama ve ilaçları üzerine şirket kuran M.A. ve V.A. adlı kardeşlerin çok sayıda vatandaşı satmış oldukları ürünlerde aylık yüzde 20-40 oranında kar payı verecekleri vaadi ile sermayelerine ortak ederek dolandırdıkları tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda M.A. ve V.A. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyale el konuldu. Mağdur 32 kişinin müracaatta bulunduğu, alınan ifadelere göre 50'ye yakın kişinin yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığı tespit edilirken, işlemlerin ardından mahkemeye çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:18 Baba ve 16 yaşındaki kızı ikiye bölünen otomobilde can verdi
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:40 Kadının taciz iddiasının ardından ortalığın karıştığı metroda bir kişinin kulağı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 00:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement