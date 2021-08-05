Son dakika! Vatandaşların çıkarttığı yangın için iş makinaları devreye girdi - Son Dakika

- Vatandaşların çıkarttığı yangın için iş makinaları devreye girdi

Söndürme çalışmaları esnasında bölgeye tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde vatandaşlar tarafından çıkartıldığı öğrenilen yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilemeyince devreye iş makinası girdi. Ekiplerin çalışmaları sırasında tedbir amaçlı bölgede çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Liman mevkii barakalar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından kablo ve naylonlar, ateşe verildi. Alevlerin hızla yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere, tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri de eşlik etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemeyince devreye iş makinesi girdi. İş makinesi, kepçeyle kumu alevlerin üzerine atarak yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

(EA-BCT-BA-Y)