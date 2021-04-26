Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı

26.04.2021 18:14
Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı, System.String[]

Son dakika: Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen CEO İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve 2 şüpheli 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B, ve Aykut E, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İlker Baş, eşi Güliz Baş, şirketin çalışanları Berkay B, ve Aykut E Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASA DIŞI BAHİSTEN YARGILANIYORLARMIŞ

İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

"BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK"

İlker Baş'ın Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO İlker Baş'ın dansöz oynatırken görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan birinin Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin, oynattığı dansöze para takarken neşe tavırları dikkat çekti.

Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı - Son Dakika Ekonomi


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