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Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören - Son Dakika

Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören

21.09.2021 17:09
Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören, System.String[]

Son dakika habere göre Malatya Karadenizliler Derneği kurucusu, eski başkanı, şu anki yönetimde de derneğin onursal başkanı, aynı zamanda asker emeklisi Müzembil Arar vefat etti.

Malatya Karadenizliler Derneği kurucusu, eski başkanı, şu anki yönetimde de derneğin onursal başkanı, aynı zamanda asker emeklisi Müzembil Arar vefat etti. Arar için askeri tören düzenlendi.

Asker emeklisi Müzembil Arar (73) için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazı ve helallık alınması sonrasında Arar, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun'a gönderildi. Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmeanı Doktor Korkut Arar'ın babası olan Müzembil Arar'ın Samsun Hasköy Mezarlığı'nda defin edileceği öğrenildi.

Prostata bağlı hastalıklar nedeniyle Malatya'da vefat eden Arar'ın Malatya'daki cenaze namazına, askeri erkan, Müzembil Arar'ın yakınları, tanıdıkları sevenleri, bazı partilerin yöneticileri ve Malatya Karadenizliler Derneği yönetici ve üyeleri katıldı. - MALATYA

Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören
Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören
Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören
Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Vefat eden Arar için askeri tören - Son Dakika


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