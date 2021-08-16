Son dakika... Venezuela'da gözaltına alınan muhalif milletvekili serbest bırakıldı - Son Dakika

Venezuela'da 13 Temmuz'da gözaltına alınan muhalif milletvekili Freddy Guevara'nın serbest bırakıldığı bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin müzakere süreci kapsamında 14 Ağustos'ta Meksika'da bir araya gelmesinden 2 gün sonra Guevara, serbest bırakıldı.

Muhalif milletvekilinin bırakılmasıyla ilgili Venezuela makamlarından herhangi bir detay paylaşılmazken Guevara, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, gelişmelerden habersiz olduğunu söyledi.

Guevara, hakkındaki aşırılıkçı ve paramiliter gruplarla bağlantıları nedeniyle otoyolda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İktidar ile muhalefet diyalog süreci başlattı

Norveç'in ara buluculuğunda Venezuela iktidar partisi ile muhalefet arasında gerçekleşecek müzakere süreci başkent Meksiko'da resmen başlamıştı.

Müzakerenin açılış etkinliğinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın huzurunda taraflar, uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.