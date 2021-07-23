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Son dakika! Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Kolombiya'nın bombalı saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika! Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Kolombiya'nın bombalı saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi

23.07.2021 07:48
Son dakika! Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Kolombiya'nın bombalı saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi, System.String[]

Son dakika haberi: Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 16 Haziran'da bomba yüklü araçla Kolombiya'daki tabura yönelik saldırının emrinin Venezuela'dan geldiğini söylemesine tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 16 Haziran'da bomba yüklü araçla Kolombiya'daki tabura yönelik saldırının emrinin Venezuela'dan geldiğini söylemesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Arreaza, Kolombiya hükümetinin ülkesindeki trajediyi gizlemek için Venezuela'yı kullandığını belirterek, saldırı planlarının Venezuela'da yapıldığı suçlamalarını reddettiklerini bildirdi.

Arreaza, Kolombiya'ya eleştirerek, "Ekonomisi ve siyasi sınıfı, uyuşturucu kaçakçılığına, polis baskısı, katliamlar, sosyal liderlerin her gün öldürülmesi, paralı askerler ihraç etmeleri ve silahlı gruplarla dolu bir ülke." ifadesini kullandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, düzenlediği basın toplantısında, 30. Tugay'a yönelik saldırının Venezuela'da planlandığını öne sürerek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerini muhafaza etmekle suçlamıştı.

Eski FARC mensuplarının içinde bulunduğu oluşumu dağıtacaklarını dile getiren Molano, sorumluların Venezuela'da barındığını savunmuştu.

Ulusal Ordu'ya bağlı 30. Tugay'ın içindeki askerlerin bulunduğu alanda 16 Haziran'da bomba yüklü iki aracın infilak ettirilmesi sonucu 36 asker yaralanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya, Venezuela, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Kolombiya'nın bombalı saldırıyla ilgili suçlamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


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