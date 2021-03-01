Son Dakika: Vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak - Son Dakika
Son Dakika: Vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
01.03.2021 17:40
Son dakika: Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
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1.03.2021 17:49:31. #1.12#
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