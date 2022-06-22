Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis

22.06.2022 14:25
Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verildi, yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİAnkara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, mağdur Ç.B. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, Hasan Bilgili'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer 2 sanığa da tüm suçlardan beraat verilmesini talep etti.Mütalaaya karşı savunmasını yapan Hasan Bilgili, mağdura yönelik cinsel saldırı suçunu işlemediğini, olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Bilgili'ye, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından; sanık Hüseyin Durmaz hakkında ise 'delilleri yok etmek' suçlamalarından beraat kararı verildi. Heyet, kararla birlikte sanık Bilgili'nin tutuklanmasına da hükmetti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Cinsel saldırı davasında sanık Prof. Dr. Bilgili 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son dakika haberi: Cinsel saldırı davasında sanık Prof. Dr. Bilgili 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı Iğdır'da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde Iğdır'da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Kaynak: DHA

Serkan Durmaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Veterinere cinsel saldırı davasında profesöre 9 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement