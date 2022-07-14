Son dakika! Vietnam'da hastanelerin dang humması vakalarının artışına hazırlıklı olması istendi - Son Dakika
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Son dakika! Vietnam'da hastanelerin dang humması vakalarının artışına hazırlıklı olması istendi

14.07.2022 13:40
Son dakika! Vietnam'da hastanelerin dang humması vakalarının artışına hazırlıklı olması istendi

Son dakika gündem haberi... Vietnam'da yetkililer, artan dang humması vakalarına karşı hastanelerin hazırlıklı olmasını istedi.

Vietnam'da yetkililer, artan dang humması vakalarına karşı hastanelerin hazırlıklı olmasını istedi.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında kaydedilen 89 bin 120 dang humması vakalarının, geçen seneye kıyasla 2 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Aynı dönemde hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 kat artarak 34'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, vaka sayılarının artmasının beklendiğini ve hastanelerin bu artışa yönelik hazırlıklı olmasını istedi.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Vietnam'da hastanelerin dang humması vakalarının artışına hazırlıklı olması istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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