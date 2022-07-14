Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanlığı , yılın ilk 6 ayında kaydedilen 89 bin 120 dang humması vakalarının, geçen seneye kıyasla 2 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Vietnam'da hastanelerin dang humması vakalarının artışına hazırlıklı olması istendi - Son Dakika

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