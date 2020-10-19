Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı - Son Dakika

Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı

19.10.2020 16:58

Son dakika haber... - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 90'a ulaştı Asya ülkelerinden Vietnam'da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 90'a yükseldi.

- Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor

Ölü sayısı 90'a ulaştı

HANOİ - Asya ülkelerinden Vietnam'da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 90'a yükseldi.

Vietnam'da son iki haftadır şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a ulaştığı, 34 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam'dan olduğu belirtildi. Bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien Hue bölgelerinde 121 bin 280 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu. Toplam 121 bin 700 evin halen sular altında olduğunu aktarılırken 6 Ekim'den bu yana yaklaşık 531 bin 800 hayvanın da telef olduğu, sel sularında sürüklendiğini belirtildi.

Ulusal Afet Önleme Merkezi Çarşamba gününe kadar yer yer şiddetli yağışların beklendiğini, bazı bölgelerde yağışların ani sel ve su baskınlara neden olabileceğini ifade etti. Dün gerçekleştirilen acil toplantıda ise ülkenin orta kesimindeki bölgeler için afet uyarı riski, en yüksek ikinci uyarı seviyesine yükseltilmişti.

Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı
Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı
Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı
Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı

Vietnam, Asya, Sel, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Korona nedeniyle gençlerin otel eğlencelerine yöneldiğini söyleyen polis: Partilerde tüyler ürpertici şeyler yaşanıyor Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor
Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan kadın, yaşamını yitirdi Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan kadın, yaşamını yitirdi         
16:36
Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi         
15:55
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu Polise kapıyı açıp bıçaklamaya devam etmiş! Baba katili evlat en klasik bahaneyle kendisini savundu         
13:55
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: - Vietnam'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor- Ölü sayısı 90'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei