Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü - Son Dakika

Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü

05.03.2021 22:47
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü, System.String[]

Son dakika haberler... Antalya'da eski kum ocağındaki makine parkının söküm ve yükleme işleri sırasında kamyonun üzerinden düşen vinç operatörü hayatını kaybetti.

Antalya'da eski kum ocağındaki makine parkının söküm ve yükleme işleri sırasında kamyonun üzerinden düşen vinç operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkiinde bulunan ve faaliyetine son veren kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta son parçalar kamyona yüklenirken kamyona yüklenmiş parçaların üzerine çıkan vinç operatörü Mehmet Arıcıoğlu (41) dengesini kaybederek demir parçaların üzerine düştü. Arıcıoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından yere indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arıcıoğlu ambulansa alınarak kalp masajı yapılıp Kemer Devlet Hastanesi kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı duyan yakınları hastane önünde gelecek iyi bir haber umuduyla beklerken, memleketi Kahramanmaraş'tan aynı gün gelen annesi Duran Arıcıoğlu gelen acı haberle yıkıldı. Mehmet Arıcıoğlu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna kaldırılırken jandarma olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği eski kum ocağında inceleme yaptı, delil topladı. - ANTALYA

Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü
Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Vinç operatörünün feci ölümü - Son Dakika


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