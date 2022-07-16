Son dakika haber... VİNÇLE KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber... VİNÇLE KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA

16.07.2022 13:10

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, vinçle gelip kurumun elektrik kablolarını keserek çalan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, vinçle gelip kurumun elektrik kablolarını keserek çalan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde resmi bir kurumun elektrik kabloları çalındı. Yetkililerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin vinç ile gelip elektrik kablolarını keserek çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin M.A. ve M.D.O. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Pes dedirten hırsızlık... Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek böyle çaldılar Pes dedirten hırsızlık... Güpegündüz bakır kabloları vinçle sökerek böyle çaldılar Son Dakika | EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI: 1 TUTUKLAMA Son Dakika | EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI: 1 TUTUKLAMA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... VİNÇLE KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... VİNÇLE KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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