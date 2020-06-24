Son Dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

Son Dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 133.600 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 133.600 puanda dengelendi.

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak


Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.525 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan altında, 133.600 seviyesinden işlem görüyor.


Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 133.800 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşarak ekonomideki toparlanmaya yönelik iyimserliği desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'nın Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 130.000 seviyesin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:48 Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 11:39 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 09:47 Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı 21:55 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek 18:13 30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
14:57
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
14:55
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
14:49
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 15:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]