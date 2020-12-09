Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.498,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.495,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.487,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.489,50 seviyesine çıktı.

Analistler, küresel piyasaların, ABD'de gündeme gelen teşvik paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün, Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.