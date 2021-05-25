Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne artışla başlamasının ardından 1.554 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.556,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.554 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.548,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında da yükselişine devam ederek 1.550,00 seviyesine çıktı.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklediğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın destek, 1.560 ve 1.590 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.