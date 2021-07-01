Son dakika... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.506 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.508 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.506,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün kapanışa yakın artan satış baskısıyla düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.498,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.501,25 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da, endekslere dahil olan hisse senetlerinde yapılan değişiklik bugün itibarıyla devreye alındı. Buna göre, BIST 30 endeksine Ford Otomotiv Sanayi (FROTO) ve Vestel Elektronik (VESTEL) dahil edilirken, Oyak Çimento (OYAKC) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) endeksten çıkartıldı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın önemli direnç olduğunu aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.482 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.