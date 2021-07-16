Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberler: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.503 puanda dengelendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.503,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.503,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan VİOP'ta, çarşamba günü alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 1.500,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek VİOP'ta oynaklığın yüksek olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 puanın destek, 1.520 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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