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Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

29.07.2021 09:38
Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı, System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.495,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 1.493,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişe geçerek, yüzde 0,7 artışla 1.485,50 puana çıktı.

Analistler, Fed'in dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarına bir süre daha devam edileceğine ilişkin ipuçları barındırmasıyla küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.510 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.470 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Enflasyon Raporu, Borsa İstanbul, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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