Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

06.10.2022 22:46

Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Bolu'da, seyir halindeyken virajdan döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan yaralı kurtarıldı.

Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

BOLU - Bolu'da, seyir halindeyken virajdan döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut mahallesi 3. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Özalp idaresindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yolcular Doğan Çoknaz, Muhammed Emir Yılmaz, Mustafa Asım Soydan, Osman Yiğit Yıldız ve Buğra Kaan Babalık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan gençler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika
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