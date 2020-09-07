Son Dakika: Viranşehir'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada - Son Dakika

Son Dakika: Viranşehir'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında trafik kazası nedeniyle çıkan, 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Son Dakika: Viranşehir'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında trafik kazası nedeniyle çıkan, 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İlçe merkezinde Eski Urfa Caddesi'nde, cuma günü meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında, trafik kazası nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve av tüfeği ile tabancaların kullanıldığı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek, ayırmaya çalışanlar yer aldı.


Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Viranşehir'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada - Son Dakika

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