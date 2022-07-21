Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi - Son Dakika
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Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi

21.07.2022 17:38
Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa Viranşehir’de doktor Şehymus Baraj’ı darp ettikleri için tutuklu bulunan 3 kişiye yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün Viranşehir’de yapıldı. Davanın ilk duruşmasını takip eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), mahkeme heyetinin sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 18 Ağustos’a ertelediğini açıkladı.

Şanlıurfa Viranşehir'de doktor Şehymus Baraş'ı darp ettikleri için tutuklu bulunan 3 kişiye yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün Viranşehir'de yapıldı. Davanın ilk duruşmasını takip eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), mahkeme heyetinin sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 18 Ağustos'a ertelediğini açıkladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki özel bir tıp merkezinde 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş'a şiddet uygulayan, tutuklu 3 kişi bugün ilk kez Viranşehir Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Saldırı davasının ilk duruşmasını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin, Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Şanlıurfa Tabip Odası avukatları takip etti.

TTB, "Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz" başlığı ile bugün yaptığı yazılı açıklamada davaya yönelik şu bilgileri verdi:

"Duruşmada gerek meslektaşımız gerekse de müdahillik talebi kabul edilen Şanlıurfa Tabip Odası avukatları, yetersiz yasaların ve cezasızlık politikasının sonucunda sağlıkta şiddetin tırmandığını belirtti. Beyanlarda sağlıkta şiddete karşı bütünlüklü ve etkili bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Sanığın savunması sonrası mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına hükmetti ve davayı 18 Ağustos 2022'ye erteledi."

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Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı Şiddet Gördüğü İçin Diplomasını Yırtan Doktor Baraş: 'Artık İnsanların Sağlıkçıya 'Höst' Diyeceği Zaman Durup Düşüneceği Bir Karar Çıkmasını Talep... Şiddet Gördüğü İçin Diplomasını Yırtan Doktor Baraş: 'Artık İnsanların Sağlıkçıya 'Höst' Diyeceği Zaman Durup Düşüneceği Bir Karar Çıkmasını Talep...
Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi - Son Dakika

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