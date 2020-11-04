Son dakika... Viranşehir'de silahlı kavga: 1ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Salih (38) hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Dodukan ve Berguhana aşiretlerine mensup iki aile fertleri, yolda karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan Mehmet Salih, olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin Dilekçi, Sinan Dilekçi ve Haşim Yumru ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Salih'in cenazesi ve 3 yaralı, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.