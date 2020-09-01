Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.

Analistler, Euro bölgesinde 2016 yılından bu yana ilk kez deflasyon olmasını da güvenli liman arayışlarını tetikleyen unsurlar arasında gösterdi. Yeni Covid-19 vakalarında artışın hız kazanması üzerine, Rusya da. ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra, vaka sayısında 1.0 milyonu aşan dördüncü ülke oldu.

Bu gelişmelerle, spot piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1.03 artışla 1,987.81 dolara ya da yüzde 0.66 artışla 1,659.20 euroya yükseldi.Güvenli liman talebiyle spot piyasada gümüş fiyatı yüzde 2.41 artışla ons başına 28.82 dolara, platinin fiyatı yüzde 1.92 artışla 950.03 dolara ve paladyumun fiyatı da yüzde 1.33 artışla 2,278.97 dolara tırmandı.