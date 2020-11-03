Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik - Son Dakika

Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik

03.11.2020 09:59
Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik, System.String[]

anlattı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagogun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybettiği, 15 ağır yaralının olduğu duyuruldu.

anlattı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sinagogun yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybettiği, 15 ağır yaralının olduğu duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'da düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası,hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırı anında 2 kadın ve 1 polisi terör saldırısından kurtaran Mikail Özen ve saldırıda yaralanan Recep Tayyip Gültekin yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

"YARALI KADIN BULUNDUĞU YERDEN GÜVENLİ BİR YERE ALDIK"Avusturya'da üç kişinin hayatını kurtaran kahraman Türk Mikail Özen, olaya başından bitiş anına kadar tanıklık ettiğini belirtti. Özen yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı: "Arkadaşım Recep Tayyip Gültekin ile sokağa çıkma yasaklarından önce son bir kahvemizi içip yemeğimizi yiyelim diye Birinci Viyana'ya doğru arabamızla geldik. Arabamızı park edecektik  Schwedenplatz bölgesinde, tam park etme esnasında birden silah sesleri yükseldi. İlk başta tek tek sonra silah sesleri yükseldi ve arkadaşım Recep arabadan inip olaya doğru koştu. Arabaya geri dönmesini söyledim ama kendisi orda bir bayanın yaralanıp yere düştüğünü görünce, kadını yerden kaldırıp bir bara bıraktı. Sonra kendisi teröristle karşı karşıya geldi. Teröristle karşı karşıya gelince, terörist silahını doğrultup ateş ettiği esnada kendisi öne doğru yuvarlanarak kendisini kurtardı. Hemen arabaya atladı. Arabayla hemen ilk polis karakoluna doğru sürdük. Orada bulunan güvenlik görevlilerine şahsın elinde nasıl bir silah olduğunu, üzerinde ne olduğunu anlattı kendisi. Ondan sonra ilerledik biz. İlerde yaşlı bir bayan gördük. Kadın tam çatışmanın içine doğru gidiyordu bilinçsiz bir şekilde. Dedik 'Bu kadına yardım etmek zorundayız. Kadını bulunduğu yerden alıp güvenli bir yere bıraktık.Ölümle burun buruna geldik. "YARALI POLİSİN YARDIMINA KOŞTUK"O sırada silah sesleri yükseldi. Biz saklana saklana devam ettik. Tabi o esnada bir polis memuru bacağından ve gövdesinden yara almış. Hemen polis memurunun yardımına koştuk. Kendisini yerden kaldırıp ambulansa yetiştirdik. Bundan sonra kendimiz de orda bulunan bir abimizin evine çıktık ve kendimizi güvene aldık. Bütün olay bundan ibarettir. Biz iyiyiz Allah'a şükürler olsun.""ARKADAŞIN TERÖRİSTİN ELİNDEKİ SİLAHTAN ÇIKAN SAÇMAYLA YARALANDI"Mikail Özen, arkadaşı Recep'in yaralandığını ifade ederek, "Arkadaşım Recep sadece teröristin elindeki pompalı silahtan çıkan saçma mermisi kendisinin bacağına isabet etti. Kendisi iyi durumda, hastaneden çıktı evine gidiyor. Ölenlere Allah rahmet eylesin, herkese geçmiş olsun büyük bir olay atlattık" dedi. GÜLTEKİN: VURULAN POLİSE NE OLURSA OLSUN YARDIMCI OLMALIYIZ DEDİKSaldırıda yaralanan ve yaralı pollise yardım eden Recep Tayyip Gültekin, olay sırasında  Schwedenplatz'daki bir restorantta kahve içtiklerini ve bir anda silah sesleri duyduklarını belirtti. Gültekin,yaşadığı o anları şu sözlerle sürdürdü:   "Birinci Viyana'daki terör saldırısında bizzat bulundum. Arkadaşımla son bir defa viyana kahvesi içelim dedik. Arabamızı Schwedenplatz'daki bir restorantın köşesine bırakma niyetindeydik ve birden silah sesleri duyduk. Bir bayanın yerde ayağından yaralandığını görünce dayanamadım, arabadan indim ve kendisine koştum. Bayanı bizzat alıp bir mekanın içine bıraktım, güvenli bir bölgeye. Arkamı döndüğümde teröristle göz göze geldik ve terörist üstüme siper aldı silahıyla, pompalı tüfeğiyle. Tam ateş edeceği esnada yerde takla atarak, zig zag koşmaya başlayarak kaçtım oradan. Açılan ateş sonucu ayağıma bir saçma isabet etti. Orada acıyı hissetmedim. Polis dairesine gittik, polislere ne olduğunu anlattık. Geri olay bölgesine gittiğimizde yaşlı bir bayan hareketsiz haldeydi. Ayakta duruyordu, şok geçiriyordu. Kendisini tramvaya bıraktık. Daha sonra tekrar olay bölgesine gittik. Olay bölgesine gittiğimiz zaman ateş edildi. Kendimizi siper aldık, koruduk kendimizi. Sonra bir polisi vurulmuş halde gördük. Dedik 'Ne olursa olsun onu oradan almamız lazım'.  Koştuk kendisine, polisi yaralanmış bir şekilde vurulmuş bir şekilde gördük. Kan kaybediyordu. Mikail Özen ve ben bizzat aldık polise taşıdık. Daha sonra bir abimizin evine sığındık güvenli bölgeye. Olay bundan ibaret. Ne mutlu bize ki yardımda bulunabildik. Ne mutlu bize ki Avusturya devletine çok az bile olsa yardımda bulunabildik. Bizim polisimiz, bizim devletimiz. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız devlet. Biz bunu şimdi olsa yine aynı şekilde yaparız. Hiçbir şekilde içimde korku yok. 'O an ne olur?' gibi bir şey gelmedi aklıma. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Avusturya devletine baş salığı diliyorum."ÖZEL KUVVETLER GECE GÖREV YAPTIÖte yandan, polislerin saldırganları yakalamaya yönelik operasyonu tüm gece devam etti. Operasyona, 150 Cobra ve 100 WEGA memuru operasyona katıldı. Özel kuvvet polisine, 100 devriye polisi katıldı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, komşu ülkeler ile Avusturya sınırlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını açıkladı. Ülkede federal askeriyenin de aktif hale getirildiği ifade edildi.BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR

Dün akşam gerçekleştirilen Viyana'daki kanlı saldırı sonrasında Başbakan Sebastian Kurz bugün video konferansı üzerinden Bakanlar kurulu toplantısı için çağrı yaptı. Kurz'un gün içerisinde halka sesleneceği ifade edildi. Avusturyalı bakanların gün içerisinde kurbanları anmak adına hayatlarını kaybettikleri yere çelenk koyacakları kaydedildi.


Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik
Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik
Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik
Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik
Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik

Polis Memuru, Avusturya, Viyana, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Viyana'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kurtaran Türkler: Ölümle burun buruna geldik - Son Dakika


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